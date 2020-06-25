阿古路收咧 曼城難拆車 求勝阻紅軍封王 為盃賽需輪換

此階段的曼城，很可能是在哥帥麾下罕有守強於攻，事關「藍月」復賽後接連大勝阿仙奴及般尼，門將艾達臣摩拉斯不單能保持清白，甚至近180分鐘比賽連撲救都不需要。惟阿古路上仗半場被換出，近日赴西班牙檢查後，證實左膝受傷，今日做手術。被問到這名阿根廷隊射手能否在8月歐聯重開時復出，領隊哥迪奧拿稱「我不知道」，又承認對方上月膝部已有不妥。曼城只餘加比爾捷西斯一名中鋒，哥帥稱賽程頻密下，「間中需要史達寧客串，甚至根度簡也可以」。

辛尼離隊在即 或披甲演告別賽

曼城只餘加比爾捷西斯一名中鋒，賽程頻密下間中需要史達寧客串。因此，左翼鋒位置很可能要用上辛尼，不過他早前已拒絕延長合約至季尾，將在本月30日離隊，很難指望他落場時不錫身。中場菲爾科頓則是另一選擇，哥帥稱，雖然過去無法給予他穩定出場時間，但不會無視球員的職業態度：「當他上陣時，都不曾令人失望。這不關乎他比賽時間的多少，你看他的社交帳號，就發覺都是關於足球的，他也經常是操練最早到的。」

主場的車路士則已穩定球員合約情况，證實翼鋒韋利安及柏度洛迪古斯最少留效至球季完結，今場停賽復出的中場佐真奴費路，亦確定今夏不會轉會祖雲達斯，有助「藍戰士」繼續力保前四。唯一確定離隊的是名宿兼教練之一的祖高爾，他稱將會用一年時間環遊世界，到訪不同球會，為未來加入球會管理層鋪路。

阿仙奴續約雷斯一年 尼奴料唞6周

另一支倫敦球會阿仙奴就公布，與早前鬥曼城犯錯致球隊大敗的巴西籍守將大衛雷斯續約一年，並買斷借將後衛薛迪索拉斯及柏保維拿。門將賓特尼奴則沒觸傷膝部十字韌帶，據報只需養傷6周，但他與操練受傷的19歲前鋒加比爾馬天尼利，齊無緣明晨對修咸頓的賽事。