拒當特朗普波友 高球一哥敢怒敢言 批對方抗疫不力 復賽前再發聲平權

「活士的外表、信仰、文化背景和我不同，但我和很多小孩仰望他而成長；高球壇幸好有他，亦應有更多像他的球手。」PGA巡迴賽本月中閉門復賽，為美國職業體壇打頭陣，一連4日開賽前，眾將默哀悼念被白人警員跪頸後身亡的黑人弗洛伊德。麥伊萊表示冀球壇再進一步，在更多賽事崗位上落實種族多元；事實上，美國職業高球協會在1961年廢除只准白人參賽的規定，至今逾半世紀，有色人種球手仍屬少數。

這並非麥伊萊首次為平權發聲，2013年英國公開賽前夕，他不滿場地莫里菲爾德球場拒絕女性任會員。他當時獲南非籍球星艾斯等力撐，但賽會拒將莫里菲爾德剔出場地選用名單，該球場直至2016年才被英國賽除名，迫使它翌年廢除規定。

視活士偶像 嘆膚色界限未除

上月，麥伊萊亦指斥特朗普抗疫不力、欠領導才能，明言不會再應對方邀約打波。然而在關乎自身的國族認同，這名北愛爾蘭籍球星卻沒如此果斷。高球4年前重返奧運舞台，要代表英國隊或愛爾蘭隊出戰，令他左右為難：「我只想效力北愛隊，但選擇其中一方都令其他人失望。」他曾有意代表英國，最終選擇業餘時代表的愛爾蘭隊，但因巴西爆發寨卡疫情棄戰，去年再稱將代表愛軍出戰東京奧運。

不屑捱批 曾解僱球僮

不過敢言的麥伊萊，未必有接受批評的器量。3年前，他突然解僱合作9年的球僮JP Fitzgerald。二人當年並肩出戰英國賽，麥伊萊在首5洞後超標準4桿，被JP當眾指正；二人賽後不久決裂，據報至今未再對談。