紅軍破宮靠埃及文明 曼城炒般尼施壓 沙拿復出求勝免夜長夢多

利物浦vs.水晶宮 now611/621台 明晨03：15直播

利物浦30戰得83分，拋離次席曼城20分，餘下8輪只需多取5分，便可首次稱雄英超，但最直接方法是未來兩連捷，提早奪標。此外，若利物浦明晨擊退水晶宮，曼城翌日又作客不勝車路士，紅軍更可提早7輪封王，而總括而言，他們奪標似只是時間問題。可是，高普若不想節外生枝，盡快奪標是王道，故在上仗默西賽德郡打吡戰，連續3季作客悶和愛華頓0：0後，明晨碰客軍水晶宮誓取復賽後首捷。

相隔110天返主場 羅拔臣沙基利續唞

穆罕默德沙拿近期受輕傷，但上仗列入後備，此役有望復出。「埃及文明」中，他以16球領先隊內射手榜，比14球的沙迪奧文尼及8球的羅拔圖法明奴為多，名宿加歷查更指出，上述3名前鋒的水平，暫實非南野拓實和奧歷治能相比。此外，上仗受傷的後衛占士米拿及祖爾麥迪比勢休戰，意味祖高美斯有望與華基爾雲迪積克扼守中路，而另一守將安德魯羅拔臣及翼鋒梳頓沙基利料續因傷缺陣。

馬列斯科頓齊起孖 阿古路傷出或收咧

曼城昨晨則藉馬列斯及菲爾科頓各梅開二度，加上大衛施華錦上添花，主場以5：0大勝般尼，美中不足的是，今季入16球的阿古路完上半場前膝部重創，主帥哥迪奧拿賽後暗示這名32歲阿根廷隊射手或提早收咧：「他看來不妙。他上月已受膝蓋受傷困擾，我們拭目以待好了。」

對於時有佳作的菲爾科頓，哥帥稱這名年僅20歲的中場，有力成為季後離隊的大衛施華接班人，哥帥說：「就這個位置而言，當大衛去年提及將會離開時，我已向董事局表示，我們擁有菲爾，所以曼城不用再花錢投資。」連同上仗以3：0大勝阿仙奴建功在內，菲爾科頓今季各項賽事已入6球和貢獻3個助攻。