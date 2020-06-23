佐高域慈善賽釀災難 兩戰友中招 狄米托夫哥歷及兩教練確診 防疫措施被批形同虛設

世界排名第19的保加利亞球手狄米托夫，與世界排名第33的克羅地亞籍球手哥歷，月中應邀參加在塞國的巡迴賽首站，上周轉戰克國。二人曾在上周五交手，由哥歷大勝。狄米托夫其後身體不適退賽，並返回居住地摩納哥，昨晨宣布確診：「很抱歉我帶來任何損害，我已回家休養，感謝大家的支持，也希望過去數日與我接觸過的人，作病毒測試及其他必需的防護措施。」賽會收到消息後，亦臨場取消佐高域對羅比夫的決賽，並向所有參加者安排病毒檢測。最終，賽會較後時間公布哥歷、佐高域的體能訓練員及狄米托夫的教練亦確診，需在比賽城市扎達爾隔離。

決賽取消 佐高域返塞國始受檢測

佐高域的弟弟兼賽事總監其後稱，已跟從塞、克兩地政府的防疫指引，對於狄米托夫如何染疫，他則沒有直接回應：「來參賽前，狄米托夫一直在他家鄉（保加利亞），不清楚他是否在當地受感染，但我們一定會為所有參加者安排測試。」施歷、阿歷山大薩維利夫及羅比夫等球手均報告自己測試呈陰，首站冠軍堤安姆轉戰另一表演賽時亦通過測試，但佐高域則透過團隊表示自己沒有病徵，回到貝爾格萊德才檢測，仍在等待結果。

眾星曾打籃球兼聚餐

佐高域早前批評8月美網的防疫指引嚴苛，又反對球員需要注射疫苗才可出戰世巡賽，但今次主辦比賽的防疫處理備受批評，如比賽開放予球迷入場，狄米托夫與哥歷等賽後續握手。有網上圖片及影片更顯示他們與佐高域、薩維利夫等，上周四在克國一同打籃球，曾在球迷包圍下接受訪問，周五則一起晚餐，兼與現場樂隊玩樂。澳洲球手基茲奧斯便指比賽的決定愚蠢，上代美國女單名將、18項大滿貫得主艾華特亦斥責賽會沒指示保持社交距離，「連球迷也不用戴口罩」。