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2020年6月23日星期二
紅軍悶和拖肥添傷兵 占士米拿麥迪比掛彩 高普讚艾利臣世界級
迪基亞7次失誤英超最多 加利仔：今非昔比不再可靠
阿里復出領熱刺出擊 維頓漢禾姆簽短約續留效
皇馬挫皇蘇 藉對賽壓巴塞返榜首
國米奏捷 干地促爭標不容犯錯
東方申「保就業」 近60員工薪金獲補貼
足壇快遞：日職下月允球迷入場
港將閉門訓練留影 下周展覽
電視精選
佐高域慈善賽釀災難 兩戰友中招 狄米托夫哥歷及兩教練確診 防疫措施被批形同虛設
NBA接納戴戒指測病 毋懼佛州疫情
伊拉克兩將嘲防疫 被逐出國家隊
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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