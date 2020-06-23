皇馬挫皇蘇 藉對賽壓巴塞返榜首

拉莫斯膺西甲後衛入球王

兩軍是役上半場互交白卷，下半場皇馬有雲尼斯奧斯祖利亞在禁區內被對手絆跌，球證未有翻看視像裁判（VAR）下直指12碼點，並由拉莫斯主射得手。這名西班牙國腳在西甲亦累積攻入68球，超越巴塞隆拿荷蘭籍名宿朗奴高文，成為聯賽歷來最多入球後衛，但在60分鐘卻因傷退下火線。皇馬其後再有早前榮升隊史射手榜第5位的賓施馬建功，最終以2：1險勝，力壓同得65分的巴塞隆拿，重登榜首。華倫西亞同日則靠干卡路古亞迪斯及洛迪高摩連奴的入球，以2：0擊敗奧沙辛拿，取得復賽3戰首勝。

皇馬全取3分重奪爭標主動權，但雲尼斯奧斯被質疑「插水」，賓施馬在破網前亦有手球之嫌，被質疑獲球證偏袒，施丹回應道：「我不想討論爭議，只想說我們值得凱旋。大家只談球證執法，卻無視球員付出，這令人煩厭。」皇馬爭標對手巴塞隆拿明晨迎戰畢爾包，中場法蘭基迪莊及沙治羅拔圖料續因傷避戰，美斯則續爭取第700個職業賽入球。

另外，61歲愛華頓主帥安察洛堤被西班牙當局起訴，在2014至15年執教皇馬期間逃稅100萬歐元（約8700萬港元）。