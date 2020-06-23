紅軍悶和拖肥添傷兵 占士米拿麥迪比掛彩 高普讚艾利臣世界級

利物浦賽前以25分遙遙領先，復賽後再取6分即封王，昨晨作客同市宿敵愛華頓，開場時先出現蝦碌場面。眾將賽前為新冠疫情死難者默哀，哨子聲一響，紅軍塞內加爾籍翼鋒沙迪奧文尼全速向前奔跑，忘記單膝跪地以聲援種族平權。

文尼忘單膝跪 開賽哨子聲響向前奔跑

紅軍昨收起翼鋒穆罕默德沙拿，改由南野拓實正選披甲，攻力亦有所影響。雙方上半場互無紀錄，最具威脅的埋門出現在80分鐘，「拖肥」射手李察利臣左路傳中，卡維特利雲後腳撞射，被門將艾利臣撲出不遠，湯姆戴維斯再衝前補射，中柱不入，最終悶和0：0。利物浦以30戰得83分續踞榜首，愛華頓則以38分排12位。

紅軍主帥高普為未能創造入球機會感失望，認為己隊控球佔優，但敵軍更有機會破網，承認和波有幸運成分，又盛讚門神艾利臣：「這就是世界級門將的表現，全程都不忙碌，但需要他的那一秒，艾利臣就會出現。很明顯是他守住這一分，亦並非首次。」米拿昨疑拉傷大腿，麥迪比亦傷及腳趾，均待詳細檢查，勢缺席後日凌晨主場對水晶宮一仗。

加歷查批南野奧歷治遜「三叉戟」

而加盟後首次在聯賽擔正的南野，昨仗表現平平，半場即被換走；名宿加歷查認為他和後備入替的奧歷治，實力遠遜「三叉戟」沙拿、文尼及羅拔圖法明奴，冀紅軍前場再增兵：「三人非常穩健，但其中一人缺陣，攻力便大受打擊。長期完全依賴他們，下季或出現問題。」

曼城今晨主場迎戰般尼，但被利物浦大幅拋離，三連霸機會渺茫。主帥哥迪奧拿表示已放眼下季，揚言將領曼城重奪英超冠軍：「利物浦未來繼續強勢，但我們是10年來首隊衛冕之師，難度之高人盡皆知。我們正研究轉會市場，然後下季再次奮戰。」