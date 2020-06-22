巴神再墮落 文仙尼籲覺醒 而立之年再得罪球會 盼愛徒惜天賦

巴洛迪利本月初拒歸隊復操，一時報稱有傷，一時又說球會刻意不安排檢測新冠病毒，甚至之後被拒訓練場門外，質疑球會種族歧視他。意甲包尾的布雷西亞雖忙護級，仍忍無可忍，決定控告他與經理人誹謗。唯一肯定的是，巴洛迪利不會在明晨作客費倫天拿的聯賽上陣。

斥布雷西亞種族歧視被控誹謗

文仙尼在國際米蘭一手發掘巴洛迪利，雖然在曼城合作時與對方操練打鬥，但昨日明言仍關心對方，是少數未死心的球圈中人：「他只是30歲，本應是足球員心智最成熟的年紀。他其實是個好人，我也告誡他不下千次了，希望他有一天會醒來，發現仍在糟蹋自己的天賦。」

巴洛迪利之所以是巴神，是因為他的確做到人做不到的事，但究竟他的天賦是什麼？球迷的角度自然有另一看法。例如「WHY ALWAYS ME？」這個球壇經典，表面上看是他在曼徹斯特打吡入球後的傲慢慶祝，但將一些前因後果連在一起，會令一些球迷嘖嘖稱奇。巴神當年在賽前的早上，被指與朋友放煙花，燒毀了家中的浴室。更奇異的是一周後，他成為曼市營火安全大使，還持着一張印有煙花的海報合照。至於不懂穿「龜背」、因好奇誤闖女子監獄等軼事更數之不盡。

軼事一籮籮 浴室放煙花最經典

在過去，無論是文仙尼主政的國米年代，或是近年的巴洛迪利都用入球掩蓋場外「戰績」。惟散漫態度蔓延至球場上，例如歐洲國家盃逼得沙治奧拉莫斯出錯，但單刀時思考人生，被回追攔截，都證明他有文仙尼所言的潛能，只是「超級馬里奧」覺醒之路，快走到盡頭都未見曙光。