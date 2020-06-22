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2020年6月22日星期一
林柏特領軍百仗 車路士反勝維拉 普列錫基奧特3分鐘入兩球 高價收購認下季添壓
占美尼斯為狼隊起孖 破小豆紀錄
般尼征曼城 赫特等5將不獲續約
女足港腳韋婉婷外流阿爾巴利亞
馬體會回歸主場險勝升第3
羅拔仔累積33球 膺德甲史最高產外援
巴甲保地花高17人確診被禁復賽
電視精選
巴神再墮落 文仙尼籲覺醒 而立之年再得罪球會 盼愛徒惜天賦
祖雲征博軍圖返勝軌 沙利比真歷賽前疑內訌
體壇快訊：杜凱琹隊擂台賽封后
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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