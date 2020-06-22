林柏特領軍百仗 車路士反勝維拉 普列錫基奧特3分鐘入兩球 高價收購認下季添壓

連同之前在英冠領打比郡，林柏特今晨第100次場邊督師，今季首次起用養傷逾年的羅夫度斯卓克，但意外地收起首席射手譚美阿巴謙，上半場威脅主要來自遠射。維拉則在42分鐘混戰由中堅高特利侯斯連環起腳領先。車路士於55分鐘換入普列錫，即在5分鐘後接應傳中撞入。基奧特兩分鐘後禁區轉身抽射，為車路士奠勝後續排第4。

冀韋利安柏度簽短期合約

車路士是近數周最受談論的歐洲球隊，事關他們上周以約5億港元收購RB萊比錫前鋒迪姆華拿，是其中一個轉會窗開始前的最大額交易。主帥林柏特承認壓力增加：「帶入我們認為會令球隊昇華的球員，是需要展示實力。這是我與他們的工作，出現這份壓力也是有道理的。」林柏特覺得這象徵可追趕利物浦及曼城，希望外界給予球員轉戰英超的適應期，又稱今夏收購未完成，有傳球隊準備向李斯特城後衛芝維爾報價。

車路士下季部署亦視乎歐洲賽資格，由於曼聯與熱刺日前打和，「藍戰士」暫時領先紅魔5分排第4，但韋利安及柏度洛迪古斯很可能下周便離隊，令林柏特頭痛不已：「合約方面確實有些麻煩，我希望他們續短期合約，否則無法維持原有陣容完季。」根據國際足協轉會條例，華拿以及同樣下月加盟的阿積士中場薛耶治，不能出戰今季補賽。

另一力爭歐聯席位的球隊錫菲聯，昨晚則告失分。他們作客紐卡素，有中堅艾根50分鐘兩黃一紅被逐，被辛特麥斯明、馬特列治及祖連頓之後各入一球，最終輸0：3，復賽兩場只得1分兼一球不入。而在英冠，卡迪夫城爆冷以2：0擊敗列斯聯，令後者將榜首讓予西布朗，但兩隊仍領先第3的富咸7分。

錫菲聯負紐卡素復賽續不勝

另外，阿仙奴門將賓特尼奴前晚對白禮頓時傷出，儘管未有官方醫療報告，但《Goal.com》引述球會擔憂他或傷及十字韌帶，養傷時間將以月計。撞傷尼奴的白禮頓前鋒馬奧比則向阿仙奴道歉，但又指摘古安度斯等應更謙虛。

（英超消息）