港高球一姐返港避疫賺溫情 放下球桿父親節伴摯愛 陳芷澄珍惜相聚時光

相較承傳上一輩的夢想，兩代人培養出共同熱情更難得。就如陳氏父女一同初踏練習場，從握桿到擊球，齊齊摸索進步，廿多年來分享白色小球帶來的樂趣。與高爾夫球的緣起，Tiffany笑言是「被拖落水」，爸爸則憶述女兒3歲時，在玩具店左挑右選，看中一套塑膠球桿，是偶然亦是緣分：「當年大家都不感興趣，有時看到高球賽轉播，也沒太大感覺。」直至Tiffany的同學隨家人打球，小妮子和朋友耍樂間漸生興趣；久而久之，每個周末從早到晚，父女倆都在屯門住所旁的練習場結伴度過。

高球連繫父女 盼雙親多揮桿身體健康

陳爸爸視高球為工餘愛好，女兒卻隨小白球遠飛，在港讀畢中學後，18歲負笈美國，畢業後留守當地逐夢，父女分隔兩地至今8年。Tiffany在業餘時期開始，四出參賽累積經驗；3年前轉戰職業球壇，更創港將先河出戰美國女子職業巡迴賽（LPGA），運動員生涯正值拼搏期，留港時間愈來愈少。

為緊貼女兒近况，陳爸爸成為球癡，捱夜追看太平洋另一端的比賽，連即時比分亦不放過。2014年揚威世界大學生錦標賽一戰，他亦隔空「見證」：「記得她和對手在最後一洞後平手，網站竟沒即時顯示附加洞戰果，令我忐忑不已。」

陳父化身愛女球迷 冀東奧再當啦啦隊

昔日膝前幼女，4年前成港隊首人登上奧運殿堂，爸爸引以自豪，更毋懼寨卡疫情，舉家赴巴西打氣。再歷3年職業賽磨鍊，Tiffany大有機會入圍東京奧運，但明言志不在參與，而是爭取躋身頒獎台。撇除「撲飛」憂慮，陳爸爸計劃入場再當最強啦啦隊，但寄語女兒勿感壓力：「獎牌是錦上添花，盡力而為，把握機會，一直做到。」

疫情為Tiffany多賺一年時間備戰東奧，亦讓她留港3個月敘天倫。雖然高球場早前被封，父女未有落場切磋，但Tiffany期望爸爸繼續享受高球樂：「近月他被困在家，希望之後繼續打波，多做運動保持健康。」LPGA於7月底重啟，賽季料延至12月，Tiffany最快在月底返美，乘今日父親節，陪爸爸在家中迷你草坪揮揮桿，平淡共晉晚餐，對陳氏父女而言，實屬疫情下的意外收穫。

記者：黃頴恩、鄭嘉慧