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2020年6月21日星期日
紅軍爭標差兩關 打吡鬥拖肥 沙拿羅拔臣可候命
阿仙奴遭絕殺兩連敗 門將尼奴疑重創
曼聯逼和熱刺 迪基亞犯錯捱批
巴塞悶和西維爾 勢被皇馬趕上碧基：衛冕荊棘滿途
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富力向各港超隊發信 倡今季腰斬保留盃賽決賽
足壇快遞：國米復賽首戰迎森軍缺辛斯
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美大學生涯磨練職業水平 寄語後輩外闖
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【明報專訊】（請看附圖）
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