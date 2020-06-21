紅軍爭標差兩關 打吡鬥拖肥 沙拿羅拔臣可候命

愛華頓vs.利物浦 now611/621台 明晨02：00直播

英超次席的曼城上周四復賽首日，主場以3：0大勝阿仙奴，將落後利物浦的分數減至22分，但「紅軍」若未來兩場連挫主隊愛華頓及客軍水晶宮，便可提早7輪奪標，主帥高普坦承曾憂慮功虧一簣：「老實說，是的。噢！我的上帝。這是我們的球季，距離冠軍很近。當人們開始談及賽季無效，我很憂心。當決定重啟時，我們真的很高興。」

近21次交手紅軍未嘗敗

然而紅軍明晨之戰有暗湧，主將穆罕默德沙拿及安德魯羅拔臣俱因操練時受碰撞，無緣上周大破布力般流浪的熱身賽，並缺席了一些訓練，但高普說：「他倆情况良好，球隊練習期間有一點問題，但這是正常的。他們不會被剔除於大軍外。」若沙拿避戰，料由近3次聯賽打吡攻入3球的奧歷治頂上。

高普又預言這段時間會十分艱難，愛華頓領隊安察洛堤亦認同，並相信閉門作賽不利雙方，因「無人能預測沒球迷下，比賽的球員會有什麼反應」。愛華頓自2010年10月後，各項賽事連續21次面對紅軍未嘗一勝。

李察利臣:雲迪積克不及巴西雙將

「拖肥」鋒將李察利臣則稱，被視為紅軍球星華基爾雲迪積克並非當今最佳後衛：「人們不斷談及他。是的，他是個優秀後衛，但我曾扭過他。」英超已入10球的他又指，其兩名巴西同胞、效力巴黎聖日耳門的堤亞高施華和馬昆奴斯哥利亞，以及皇家馬德里的西班牙隊中堅沙治奧拉莫斯，實力更勝華基爾雲迪積克。