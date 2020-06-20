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2020年6月20日星期六
疫後英超常態依舊 修例難改貧富現實 曼車單挑爭前四
領李城復賽前穩軍心 羅渣士：芝維爾無意離隊
英超檢測多1人確診 法甲聖伊天5將染疫
皇馬輕取華倫 賓施馬破隊史
祖雲最後通牒 無冠勢炒沙利
拜仁冀續借古天奴助歐聯爭標
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港超好爸爸 愛與子同行
謝德謙8月再為人父謀轉型
港超爸爸寄語子女
港乒擂台賽備戰奧運 吳柏男領軍爆冷挫鎮廷隊
U23港足恢復集訓 主帥麥柏倫續約未定
體壇快訊：佛州爆疫恐礙NBA重開
港超爸爸寄語子女
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【明報專訊】（請看附圖）
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