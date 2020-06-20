謝德謙8月再為人父謀轉型

放棄娛樂專注家庭事業

繼兩年前女兒天愛出生，35歲冠忠南區門將謝德謙再迎接新生命，太太預產期為8月：「雖經濟負擔會更大，但早已計劃多生一個小朋友，陪伴長女天愛。我家三姊弟感情很好，自己成長過程因而有同伴傾訴，而非獨自面對。」阿謙希望女兒開心健康成長，自己因而拒做「虎爸」：「我只想她有快樂童年，不會勉強任何事，一切順其自然。」做了爸爸後，為照顧家人，阿謙放棄釣魚、潛水及露營等興趣，但笑言明日父親節獲放行，可以久違地盡情釣魚。

開設計公司當老闆

阿謙跟南區仍有合約，他稱會爭取至少多踢兩年。疫情期間停賽，阿謙的評述員工作也暫停，反而讓他有空規劃將來，最近便跟弟弟創立設計公司：「弟弟做室內設計，這是我從未接觸過的範疇，疫情時便忙於裝修辦公室。」他自認較跳脫，不喜歡被足球員的框架規限，故希望退役前有更多新嘗試：「踢了19年職業足球，但真的無甚社會工作經驗，像是一張白紙。今次我還在網上上堂，學如何做3D設計，由零開始很有滿足感。」