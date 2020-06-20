港超好爸爸 愛與子同行

記者：余瑋

唐建文拒言休 為子以身作則

一場疫情，令唐建文珍惜與家人玩樂時光，珍惜仍在球場的日子。他承認35歲對球員而言不再年輕，但希望繼續掙扎，在球場上為兒子羽信樹立榜樣，與他一路同行：「我想子女將來長大時，仍記得我在球場上的畫面，這是我的目標。兒子正學踢波，我想透過比賽示範，因為他，我還要繼續進步。」

退役後或執教鞭

唐建文育有一子一女，6歲長子羽信現於傑志足球學院學法，唐文稱：「我希望成為能夠相伴同行的父親，如果他希望的話，任何事都可跟我說，一起解決困難。小朋友要成長，父親都要進步。」前港足中鋒陳肇麒早前宣布退役，同生於1985年的唐建文感慨良多，現有香港足球總會B級教練牌照的他，既為延續球員生涯奮鬥，也計劃將來的路，「教練是其一選擇，但有想其他方向」。

疫情期間分離 佳節只願一起

疫情期間，傑志曾有助教確診新冠病毒肺炎，唐文透露，當時碰巧自己也有喉嚨不適，遂經球會安排到酒店隔離5天：「出門一刻兒子問我會否不會回來，酒店期間每日三餐，我和家人透過視像電話一起吃飯，保持見面，幸最終平安。」疫情致停賽停學，唐文除了訓練，其餘時間就是與子女遊玩，一起整麵包、玩桌上遊戲，最近到戶外遊山玩水。今年的父親節，唐文稱與兒子羽信和女兒羽程一起便足夠，「和子女一起玩，無論怎樣都一定會很開心」。