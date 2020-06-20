疫後英超常態依舊 修例難改貧富現實 曼車單挑爭前四

雖然周中率先上演的補賽發生鷹眼罷工，今季引入的VAR亦毀譽參半（主要針對越位劃線準則），但無可否認這些科技使「主場雞」偏頗誤判有所減少。於是乎，儘管過往有學者研究證明過並拆解地頭蟲優勢，惟如今至少部分論點的理據難免削弱。此處並非否定主強客弱的真實存在，可是刻下關於球迷禁足影響場上發揮的程度，多少流於想當然耳的臆測空談。參考較早重開的主流聯賽，西甲與葡超未見異常，只是sample size太小；德甲初期的確出現客強主弱，卻同樣sample size太小，不能視為絕對或常態，事實上當虛火過後已見轉趨回復舊觀。

適應力成搶分關鍵

換言之，適應力為重要因素，正如過去幾周，大家該讀到很多將帥稱在吉場比賽「感覺怪異，有待習慣」之類說話。無奈這回事無從具體量化，更無法透過事前驗身驗腦尋求答案。膚淺的柏高唯有幼稚地單看積分榜，今屆英超僅得修咸頓明顯反客為主，理論上最能夠藉封館令得益，然後便要數到主客相若的狼隊了。當中涉及球隊定位，不因特殊環境話變就變。聖徒擁躉的問題在於心頭高不懂欣賞，有點像以氣氛toxic見稱的韋斯咸，是以作客反可保持平常心。狼隊（明晨剛好有場鎚仔迎狼）則基於中游定位，幾乎獨沽一味打防反，坐鎮主場也無甚強攻把握，跟某段日子遇弱愈弱的曼聯異曲同工。

增換人名額有利曼聯車仔屬假象

既謂某段日子，即乃過去式，紅魔可今時唔同往日，中場創造有保羅普巴與般奴（波基斯費南迪斯）、中鋒多了Ighalo（恩哈路），不必再擔心老鼠拉龜，板櫈深度更數一數二，乃換人名額增加的主要受益者——之一而已。試問前五分子中，有哪隊不算人才濟濟？尤其是紅魔爭第四的頭號敵人車路士，雙方根本難分軒輊。先撇開維持三次換人對戰術調動幫助有限的懷疑，在此也必須指明，改例下考慮的理應為常規十一加三之外，第十五、十六人或以上的運用效率。這類別副選替車仔貢獻的入球助攻總數廿球（可能重疊），紅魔十五、李城十二，錫菲聯及狼隊卻只有五及零，跟護級六弱皆屬同一水平。

停擺無礙紅軍封王

富者愈富、貧者愈貧，疫情沒有改變殘酷現實。強隊執分能力依然，弱隊搶分條件如舊，整體而言，降班離不開諾域治搭五選二、中游閒人仍屬閒人、歐霸區續爭歐霸、四哥乃車曼單挑，封王的自然還是利物浦——哪怕捧盃場面猶如亞視台慶派包，但相信終有一天，彼此可以除罩，鐘底相見，為三十年夙願得償喜極同泣。

作者簡介：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。

文：蘇柏高