拿玻里挫祖雲奪意盃 互射極刑封王 加度素取執教首冠歎球神顯靈

決賽雙方門將昨仗均有上乘演出。42歲的保方全場有7次撲救，加上門柱兩次協助，令祖雲達斯法定時間力保不失。惟拿玻里的阿歷斯美列特在互射12碼階段，撲出保羅戴巴拿首輪主射。祖雲第2輪再有丹尼路雷斯宴客，相反拿玻里4輪全中，以4：2勝出，第6次贏得意大利盃，結束6年錦標荒。

馬拉當拿致賀 那不勒斯5000人慶祝

教練生涯首奪錦標的拿玻里教練加度素，賽後與球員捧起獎盃，惟因備戰期間經歷喪妹之痛而未見開懷。他賽後形容奪冠是天道酬勤：「我相信足球有神的存在，當你做對了，就是一分耕耘，一分收穫。」有「上帝」之稱的拿玻里名宿馬拉當拿、意大利體育部長史巴達科拉均向「淺藍軍」送上祝賀，那不勒斯亦有超過5000人無視防疫隔離令，在市中心聚集慶祝。

拿玻里奪標亦令他們來季至少可參加歐霸分組賽，但加度素稱仍會以歐聯資格為目標。賽前數小時落實續約的前鋒梅頓斯則指：「決賽的表現解釋了我留下的原因，球隊的決心令我有了決定。」

沙利續無緣錦標 C朗首決賽兩連敗

另一邊廂，祖雲達斯主帥沙利則無緣首項本土錦標，他承認復賽兩場法定時間均踢成0：0，原因之一是球星基斯坦奴朗拿度（C朗）等不在狀態：「我賽後沒太多訓話，因我與他們一樣，感到生氣和失望，這時間最好沉默，明天再說。」祖雲在季初的意超盃已敗陣，今次亦令C朗球會生涯首嘗決賽兩連敗。

今次意大利盃亦是新冠肺炎疫情後，首個主流足球地區完成的賽事。頒獎禮一如傳媒報道，因為防疫關係，工作人員搭台後便離場。兩隊最終派出會長艾里尼及迪羅倫迪斯作為頒獎嘉賓，免出現球員自行領獎的尷尬場面。此外，是役看台的虛擬背景，以及賽前奏國歌環節時，歌手一度忘詞，只能哼出旋律，均被網民調侃。

另外，意甲排第10的博洛尼亞，落實與主帥米赫洛域續約至2023年。

（意盃消息）