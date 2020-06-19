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2020年6月19日星期五
曼城破廠阻紅軍封王 復賽首戰吞3蛋 雷斯承認責任暗示離隊
錫菲聯慘和維拉 球過白界被判無效惹議
華拿下月上車 簽約5年
波基斯期待伙普巴拔刺
美斯勢續約巴塞兩年 征西爭破700大關
蜂兵失冠後吞主場第2敗 史浩克敗陣連續14場不勝
單跪先驅卡佩尼克有望平反
羽網四小將膺今年首季傑青運動員
電視精選
拿玻里挫祖雲奪意盃 互射極刑封王 加度素取執教首冠歎球神顯靈
法網9‧27揭幕允球迷入場
體壇快訊：NTSB報告證機師誤判釀高比空難
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【明報專訊】（請看附圖）
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