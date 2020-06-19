曼城破廠阻紅軍封王 復賽首戰吞3蛋 雷斯承認責任暗示離隊

阿仙奴是役沒將中場奧斯爾納入20人比賽大軍，而球隊開賽25分鐘內先後有格列沙加及柏保維拿受傷離場。頂替柏保維拿的雷斯，完半場前一次應付長傳未能解圍，令曼城前鋒史達寧射入其今年首個入球。雷斯換邊後49分鐘再在禁區拉馬列斯衫尾，被罰12碼及紅牌，並由奇雲迪布尼主射12碼得手。補時階段，菲爾科頓藉阿古路攻門被救出再中柱，後上補中，曼城主場大勝3：0，收窄與利物浦的差距至22分，亦令後日出戰愛華頓的紅軍，最快要下星期對水晶宮才能鎖定冠軍。

史達寧開紀錄 阿仙奴兩將掛彩

阿仙奴落敗後續排第9，爭奪歐洲賽資格再打折扣，大衛雷斯承認自己是昨仗輸波罪人，但表現差劣則是受合約問題影響。33歲的他合約將在本月30日屆滿，阿仙奴在此前仍有3仗，但他將至少停賽兩場，被賽會加監便不會再上陣，他稱領隊阿迪達想他留隊。

戰術原因棄奧斯爾 阿迪達認需改革

阿迪達回應雷斯去留時表示，會方是否行使延長合約1年的條款，不因一場比賽決定，又指後備席增至9人仍沒奧斯爾的位置，只是戰術原因，但承認球隊需大刀闊斧改革：「我們過去3年表現未如理想，不變應萬變只會距應有水平愈來愈遠。我不能接受，要設法令球員進步，在適當位置找適當『工具』。」

哥帥稱白人應為歧視黑人感羞愧

因應近日種族議題，昨日兩仗共4隊職球員及球證，均在賽前單膝下跪，支持平權。全部球衣的球員名字，直到下輪亦會維持統一是「Black Lives Matter」（黑人的命也是命）。曼城領隊哥迪奧拿日前讚揚史達寧、拉舒福特等球員就社會議題發聲後，昨亦分享他對種族問題的看法：「白人應為近數世紀對待黑人的方法感羞愧，何以見得膚色有分別，就覺得自己與眾不同？（球員表態）行為是正面的。這不是一時三刻可解決，但我們會盡做。」哥帥又透露末段頭部傷出送院的中堅艾歷加西亞清醒，情况樂觀。

（英超消息）