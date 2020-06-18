後保特時代飛人即時停賽 轟藥檢人員失職 高文勢無緣東奧衝金

美國隊「飛人」高文前晚在社交網承認，去年12月錯過一次賽外藥檢，但強調並非刻意，甚至質疑藥檢人員未有履行責任，故意令他錯過藥檢。他在長文中寫道：「當天我在離家5分鐘路程的商場，正在選購聖誕禮物（我能提供單據及銀行證明），藥檢人員甚至沒致電給我，事後報告更填錯我的地址。」他上載聲稱是該會的藥檢報告，報告顯示藥檢人員到達高文家門，曾大力叩門10分鐘及按門鈴，等足1小時後未獲回應，但沒有按高文留下的聯絡號碼致電給他。

三度錯過藥檢 稱當局填錯地址

高文原定在去年1月16日、4月26日及12月9日，分別接受賽外藥檢，但全部未能完成。在他承認第3次未有接受藥檢後，田徑誠信委員會昨日採取行動，凍結高文的參賽資格，並展開調查。一旦罪成，高文或被罰停賽兩年，無緣明年7月展開的東京奧運。

曾跑贏保特 被視為金牌大熱

高文在2016年首戰里約熱內盧奧運，只在接力賽初賽亮相，但翌年大放光芒，2017年在世界賽雖慢同胞加特連0.02秒，以9.94秒首奪銀牌，但以0.01秒優勢力壓奪銅的「牙買加飛人」保特。去年更包攬100米及4x100米接力世界賽金牌的他，在保特退役後，原本是東京奧運的金牌大熱。

早在10天前，應屆巴林隊400米跑世界冠軍娜莎，亦被AIU指控四度錯過藥檢，同樣暫時停賽。她當時反擊，只曾錯過3次藥檢，事件仍在調查中。