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2020年6月18日星期四
拜仁德甲八連霸 放眼三冠王 提早兩輪封王連破紀錄 疫下空櫈前慶祝
福仔令約翰遜轉軚 續派校園伙食券
英體育部長籲球迷勿場外聚集 「否則派警驅散」
歐聯落實8．7重開 8強起踢單循環
巴塞輕勝 美斯取生涯第699球
傅家俊開辦兒童桌球學校
體壇快訊：FE落實8月柏林9日6戰
電視精選
後保特時代飛人即時停賽 轟藥檢人員失職 高文勢無緣東奧衝金
美網閉門如期舉行 夏納拒戰
NBA容球員棄賽 非高風險者扣薪
東奧組委成員籲為再延期準備
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【明報專訊】（請看附圖）
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