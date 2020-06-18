拜仁德甲八連霸 放眼三冠王 提早兩輪封王連破紀錄 疫下空櫈前慶祝

拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基停賽後復出，在43分鐘接應長傳單刀破網。這名波蘭隊射手攻入今季第31球，追平德甲外援紀錄。雖然後衛艾方素戴維斯下半場領兩黃一紅被逐，但門將紐亞完場前救出主隊雲達不來梅前鋒大迫勇也的頭槌，助拜仁保持1：0勝果，提早兩輪贏得第30個頂級聯賽冠軍。

羅拔仔奠勝 續挑戰歐洲金靴

拜仁球員賽後互相擁抱道賀，湯馬士梅拿表現最為興奮。大部分球員亦換上紀念T恤，但由於比賽閉門，沒有球迷進場，亦不設傳統的啤酒慶典，職球員只能向鏡頭及看台上的路明尼加、漢尼斯、簡尼等幾名球會高層表達謝意。

拜仁季初表現欠佳，去年11月易帥，由費歷克接替尼高高華成為轉捩點，歇冬後走勢強勁，最終達成八連霸，與意甲豪門祖雲達斯看齊，德甲奪標數字更超越德甲其他球隊總和，延續「拜超」之名。利雲度夫斯基、梅拿等，餘下兩仗亦有歐洲金靴等單季個人紀錄目標。

比勒費爾德篤定下季升甲

王者慶祝的同時，費歷克在場邊受訪，稱有更大野心：「我們踏出了第一步，達到首個目標，就是聯賽冠軍，但我們還有德國盃和歐聯。這無法預計而且困難的，我們必須保持良好狀態。」拜仁將在下月4日的德國盃決戰利華古遜，約放10天假後備戰8月的歐聯淘汰賽，他們在16強首回合作客大勝車路士3：0。球隊亦繼續為下季組軍，報道稱今季轉任中堅的阿拉巴同意續約，亦以5年合約，免費簽入18歲巴黎聖日耳門後衛尼安素高亞斯。

德甲昨晨完成另外3場比賽，慕遜加柏主場3：0擊敗禾夫斯堡，續追趕下季歐聯資格。弗賴堡2：1擊退哈化柏林後，只落後第6的狼堡1分。升班馬大戰則由柏林聯1：0小勝柏達邦，前者提前護級，後者則篤定今季排包尾，下季降回德乙。另外，德乙前列的漢堡和波，令榜首的比勒費爾德篤定升班。

（德甲消息）