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2020年6月17日星期三
英超復賽 細數焦點
曼城復賽首日迎阿仙奴 兩帥師徒決
足總去信FIFA冀特事特辦 球會轟錯譯指引 暫定8．22復賽難遣新兵
港協多個委員會3年未開會 監察角色受質疑
拿玻里決戰祖雲 沙利被批見利忘義
華拿上車在即 歐聯復賽勢缺陣
卡斯拿斯因疫情棄選西足總會長
反駁特朗普罷看論 FIFA籲包容互信
巴黎奧運獲寄厚望 法16歲抱石世少冠軍墮崖亡
踩過界進軍足壇 杜蘭特入主美職費城聯
德甲及西甲明晨直播賽事
德甲及西甲明晨直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼城復賽首日迎阿仙奴 兩帥師徒決
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