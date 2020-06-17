拿玻里決戰祖雲 沙利被批見利忘義

拿玻里及祖雲達斯明晨閉門合演意大利盃決賽，在中立場力爭今季首項錦標。大戰前夕，拿玻里班主迪羅倫迪斯炮轟倒戈的祖雲達斯主帥沙利見利忘義，令賽事添火藥味。

沙利在2015至18年執教拿玻里，其後接替干地執掌車路士，但僅一季便回歸意甲。迪羅倫迪斯賽前披露雙方分道揚鑣的原因：「他經常以金錢作藉口，因此我在雙方仍有兩年合約時已決定換帥，而且他沒提前通知我會離開，打亂部署。」迪羅倫迪斯又稱讚現任教練加度素是個戰士，8月將與對方商討續約。

梅頓斯賽前獲馬拉當拿打氣

決賽有首席門將奧斯賓拿停賽的拿玻里，今年初在意甲主場以2：1挫祖雲達斯，該仗建功的恩斯治尼及施連斯基料正選上陣。榮升隊史神射手的梅頓斯，賽前獲阿根廷隊兼球會名宿馬拉當拿力撐，相信他可延續出色表現。祖雲達斯則續有基斯坦奴朗拿度掛帥，狀態成疑的希古恩及艾朗藍斯勢遭棄用，後者近日更與曼聯、車路士及熱刺等多隊拉上關係。

伊巴謙返瑞典違防疫指引

另外，意乙球隊威尼斯昨宣布，一名球員在上周五的病毒檢測呈陽性，下周日復賽首戰作客波迪洛尼或延期。AC米蘭前鋒伊巴謙莫域則被指周一返回瑞典觀戰瑞超，以班主身分進入主隊哈馬比的更衣室，或違反當地防疫指引。