足總去信FIFA冀特事特辦 球會轟錯譯指引 暫定8．22復賽難遣新兵

此外，貝鈞奇透露，暫定今季於8月22日復賽，9月27日完季，在一個月內密集完成復賽，從而爭取下季提早開季。據悉賽程最快在日內公布。

伍健（圖）會後表示，足總跟隨FIFA指引「跟啲唔跟啲」，令球會要「捱一棍」，認為足總當日通知球會引用指引疑翻譯錯誤，導致如今方向有落差，批評足總態度「十分不要得」：「球會失預算，球員也失預算，情况非常不理想。自己做錯事不檢討，之後沒實際補救方法，實在令人失望。」他透露，傑志除了放走兩名較高薪球員，亦已簽入6名新兵，但有留意國際足協指引，已預計或未能參加復賽，認為「球會若不保障自己，真的要自求多福」。

伍健：足總做錯事不檢討

貝鈞奇認為，今季港超需跨季度完成，情况特殊，足總將去信國際足協諮詢意見，期望可「特事特辦」：「國際足協會否不講人情，未嘗試未知道，復賽只餘6隊繼續參加，都是特殊安排。」他強調，當初足總處理事情經各方討論，都是希望解決球員合約等問題。不過，球會或打定輸數，伍健認為獲FIFA放寬機會是微乎其微。

晉峰料戰下季港超

被問及下季球隊數目，貝鈞奇稱，港甲榜首晉峰代表昨有出席會議，參賽意願肯定，會否有第10隊則維持開放態度，暫未收到另有港甲隊申請升班，並否決取消菁英盃及踢三循環聯賽的建議。對於爭取政府撥款的新五年策略計劃，他表示仍在檢討階段，會盡快提交予民政事務局。而董事局將審議下季外援「註六出五」的提議，增加的外援名額必須曾是國腳或征戰世界排名前100的聯賽，建議有機會獲通過。另外，將軍澳足球訓練中心及石門傑志中心，仍待政府通知才能重開。