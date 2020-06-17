最慘情...——利物浦

利物浦暫時大拋離曼城25分，如無意外將在未來兩輪，像英倫球圈神曲《Football's Coming Home》般，「經過30年痛楚」，英超獎盃終到手。然而，歌詞的英式幽默沒有離去，至少「Coming Home」這一部分，在疫情之下成為問題。

若封王難望有球迷見證

英超今季餘下比賽閉門舉行，意味利物浦即使是主場封王，亦只面對鏡頭及空無一人的看台舉辦派對，隊長佐敦軒達臣亦打定輸數，表示和隊友只能適應。領隊高普甚至開下期票，下季搞勝利巡遊。

回歸到比賽上，由於紅軍在歐聯及足總盃均出局，已可備戰下季，軒達臣及「埃及文明」等一眾主力或可輪流上陣，協助南野拓實等後備球員及小將融入。高普如何善用這些垃圾時間試陣，以至爭逐迪姆華拿失利後的轉會傳聞，都可初步窺探利物浦下季衛冕的機會。

射手之爭——華迪 奧巴美揚 阿古路

占美華迪是4年前李斯特城童話的主角，不過當年他較熱刺的哈利卡尼入少1球，無緣英超金靴。華迪今季暫以19球領先，但賽程密集不利這名33歲老將。

華迪暫居首 賽程密或不利

距華迪最近的挑戰者，是落後兩球的阿仙奴前鋒奧巴美揚，如續約問題能盡快解決，將有助他專注賽場。阿古路、穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼3名前神射手，以至土炮丹尼艾格斯、拉舒福特、譚美阿巴謙及卡維特利雲，亦落後華迪不多於6球，儘管對福仔而言，金靴獎重要性遠不及其受助兒童。他近日促請政府重新考慮發放免費餐券，救助20萬有需要兒童，首相約翰遜發言人表示將在日內回覆。

港人論戰

英超重開，本地多名評述員均表示，除了利物浦何時封王、前四資格爭奪，亦預期各隊需時重拾狀態。

利迷盼封王 鄭兆聰關注前四之爭

評述員陳祉俊是資深利物浦球迷，他認為紅軍復賽後狀態不及停擺前：「機器運作一段時間很暢順，關掉後重開總會差點，且現場沒球迷支持，有否影響主場表現值得留意。」疫情令紅軍仍未能提早封王，但陳祉俊笑言等了30年，不介意多等3個月。利物浦球迷潘杰寧也稱，太耐沒看英超，復賽後每場紅軍賽事都會捧場：「球隊可能需時調整狀態，但對他們有信心，可以好快捧盃。」

冠忠南區前帥鄭兆聰則着眼英超前四之爭，亦關注車路士受球員續約損軍心、李斯特城能否保持勢頭。他又稱經過長假，準備好評述賽程頻密的歐洲聯賽。身為曼聯球迷的東方龍獅後衛梁冠聰則稱，期待傷癒的保羅普巴與波基斯費南迪斯在中場合作。

最受益！——車路士 曼聯 熱刺

如無意外，利物浦及曼城可參戰下季歐聯，李斯特城的機會亦高，但第4位的車路士面對曼聯及熱刺的挑戰，而後三者的傷兵情况，俱因疫情導致停擺，偷得寶貴時間。

傷兵齊復出 為歐聯衝刺

車路士今年成績平庸，主因與前鋒譚美阿巴謙、翼鋒基斯甸普列錫及中場羅夫度斯卓克等受傷，結果被新兵中場波基斯費南迪斯領軍的曼聯追至落後3分。「藍戰士」勢可以最強陣容迎接復賽，「紅魔」亦有中場保羅普巴及前鋒拉舒福特，分別從足踝和背部傷患康復過來，主帥蘇斯克查說：「他們狀態不錯，表現與其他隊友無異，看來可夫添作賽。」

熱刺繼年初有中場主力穆沙施素高膝部受創後，哈利卡尼、孫興慜及貝雲積等攻擊手也接連受傷，甚或提早收咧，只能將中場迪利阿里推前攻堅，但效果不彰，球隊排名亦降至第8。不過，卡尼等勢復出，領隊摩連奴不用再愁眉苦臉。

疫者新生

英超8輪新冠病毒檢測共16人確診，兩名領隊阿迪達及羅渣士，以及車路士的赫臣奧杜爾，則屬3月已確診。羅渣士死裏逃生，他昨期望李斯特城能與他一起，「強而有力地完成今季」。

羅渣士上月尾透露曾中招，一度呼吸困難及失嗅覺味覺，康復後令他更珍惜當下，矢志帶排第3的李斯特城出席下季歐聯。他說：「球員養精蓄銳，狀態非常好，將在球季最後階段展示出來。我們真的不能等待，希望強而有力地完成這球季。」李城復賽首戰將在周六作客尾四的屈福特。

英超首個確診球員車路士翼鋒赫臣奧杜爾亦否極泰來，日前獲警方撤銷涉嫌強姦控罪，據報足踝傷勢也無礙，有望下周日復賽作客尾二球隊阿士東維拉。

升班形勢——列斯聯 西布朗

英冠將在周六重啟，兩個直接升班席位或屬於一哥列斯聯及次席西布朗，4個升班附加賽資格則變數甚多。

英冠因疫情致停擺前，列斯聯五連捷，以37戰得71分重登榜首，更重要的是，餘下9輪只有迎戰64分的「三哥」富咸難度較大。次席西布朗暫得70分，將鬥富咸及第4的賓福特，而富咸需與賓福特火併，稍有閃失隨時跌入附加賽。

賓福特也將不好過，上述兩場關鍵戰役外，亦要接受同得60分的諾定咸森林挑戰，後者只多第6的普雷斯頓及第7的布里斯托城4和5分，令升班附加賽形勢激烈。

◆轉會焦點

英超尚未煞科，但各隊在停擺期間，已為即將來臨的轉會窗未雨綢繆。兩支褪色勁旅曼聯及阿仙奴均準備大展拳腳，冀下季捲土再來。

曼聯冀中場引援

曼聯下季有外借至意甲的阿歷斯山齊士及史摩寧歸隊，然而兩人表現未見進步，主帥蘇斯克查勢需再簽新援，尤以中場線為當務之急。祖雲達斯的比真歷及拉比奧特，以及多蒙特新星查頓辛祖，均成蘇帥目標，但受疫情影響，紅魔或需出售保羅普巴，才能籌集資金。

同樣戰績低迷的阿仙奴，被指仍未與射手奧巴美揚洽談續約，或成收購馬德里體育會中場湯馬士柏迪的籌碼。

（英超消息）