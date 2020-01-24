FIFA新指引 港超復賽或缺新兵 球會批打亂部署 足總今開會討論

FIFA最新指引指，為維持比賽公平，強烈建議球會以「原有陣容完成今季」，雖提及「因新冠肺炎疫情被單方面解約或約滿球員，可在註冊期外在新球會註冊」，但指約滿一項「只適用已腰斬的聯賽」，且合約要有「球季完結」等字眼，而非確實日期作為約滿時間。此外，來季夏季轉會窗只能跟今季復賽重疊最多4周，預計10月初重開，而非足總計劃向FIFA建議的8月初。港超球會過去兩個月簽入的新球員，都不能在預計8至9月重開的復賽上陣，只能參與下季。據了解，足總昨已就此開會商討對策，今午將跟球會代表開會進一步討論。

冠忠南區及愉園同樣已跟4名外援解約，簽入的多名新兵若未能復賽上陣，將面臨人腳不足。多間參加復賽的港超球會均表示，足總此前通知球會簽入的新球員可參與復賽，才陸續放走約滿球員，說法跟FIFA最新指引有很大分別。

南區不排除棄戰復賽

南區上月起先後簽入兩名新鋒佐佐木周及史提芬彭利拿等，主席陳文俊表示，若知道跟FIFA指引有出入，球會或不會簽入新球員，而是優先跟舊球員談延長合約，故若新兵最終無緣復賽，球會不排除索償甚至棄戰復賽：「原本參加復賽希望為來季練兵，如今可能不夠球員，外援只餘兩人，其中一人還身兼教練（列文），仲有乜意思？」

陳曉明：足總說法跟指引違背

理文亦有兩名新球員中村祐人及曾錦濤加盟，主教練陳曉明稱，足總當初回覆指不一定要跟從指引，球隊才跟從規則組軍，「指引明顯跟足總當初說法有違背，即使最終獲FIFA放寬，足總今次亦是不專業表現，需要檢討」。