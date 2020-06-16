拜仁劍指德甲八連霸 羅拔仔梅拿復出 作客狂攻不來梅

雲達不來梅vs.拜仁慕尼黑 無綫85台、now670台、有線611/651台 明晨02：30直播

德甲上月中重啟，拜仁慕尼黑一枝獨秀六連捷，以31戰得73分領前榜首，拋離亦剩3輪比賽的次席球隊多蒙特7分。拜仁上周中又在德國盃4強賽淘汰法蘭克福，連續兩季成就本土賽事「雙冠王」指日可待，而今季首個錦標，有望於明晨在雲達不來梅的主場出現。

費歷克：今仗目標一錘定音

拜仁此役有上仗擒慕遜加柏時停賽的羅拔利雲度夫斯基及湯馬士梅拿復出。「羅拔仔」今季各項賽事獨取45球，並以30球領前德甲射手榜，乃歐洲金靴獎熱門得主之一；梅拿則以20次助攻成為德甲史上最多球員，連同勇銳的哥列斯卡、艾方素戴維斯及京士利高文等，將復賽後連贏場數增至8場料難度不高。

拜仁教練費歷克說：「我們渴望周二完成任務。球隊走勢一流，會爭取連續贏波。今次作客雲達不來梅的目標，就是一錘定音。」梅拿更說：「我個人有更大抱負。我希望球隊稱雄歐聯，而且續踢進攻足球和保持風格。」留在德甲最長時間的不來梅今季急走下坡，惟上場護級大戰藉日本隊前鋒大迫勇也建功，助球隊作客以5：1大破包尾的柏達邦，令復賽後成績改為3勝1和3負，現追至與尾三杜塞爾多夫同得28分，一起落後安全區域尾四的緬恩斯2分。

德聯賽電視播映權少收13.1億

另據德國足球雜誌《踢球者》報道，受新冠病毒疫情導致聯賽停擺影響，德甲和德乙今季電視播映權收入為12億歐元（約10.5億港元），比預計少了1.5億歐元（約13.1億港元）。此外，由於部分境外合作媒體受疫情影響難以兌現支付，德國聯賽會還將面臨6000萬歐元的海外市場損失。