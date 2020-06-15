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2020年6月15日星期一
美斯復賽締紀錄 巴塞4蛋刺馬 西甲首人連續12季入20球 續領先皇馬居首
馬體會逼和畢爾包 第13次和波平隊史
拿玻里闖意盃決賽 梅頓斯膺隊史神射手
美足總准球員播國歌拒站立 特朗普罷看賽事
逾80藥檢樣本違例 倫奧獎牌勢重新分配
D侯活拒復賽 願犧牲冠軍專注平權
體壇快訊：佐高域慈善賽1勝1負
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拜仁絕殺慕軍 明晚凱旋即封王 哥列斯卡奠勝 梅拿質疑天價斟夏維斯
拿高斯文認難留人 華拿上車再升溫
諾域治球員確診 友賽對手熱刺無礙
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【明報專訊】（請看附圖）
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