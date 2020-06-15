美斯復賽締紀錄 巴塞4蛋刺馬 西甲首人連續12季入20球 續領先皇馬居首

巴塞開賽66秒便由中場維達爾頭槌先開紀錄，主場的馬略卡則有「日本美斯」久保建英上半場中段三度禁區頂起腳，但都未能射破達史特根十指關。飲水小休更令馬略卡失去節奏，37分鐘禁區未能解圍下，被美斯頭槌傳予巴夫韋迪，射入個人加盟巴塞首球。美斯下半場再過頭波助佐迪艾巴破網，自己則在補時以右腳埋齋，助榜首的巴塞大勝4：0，續領先今晨出場的皇家馬德里。

久保建英無緣建功

自薛迪安在今年1月接手巴塞，球隊18個聯賽入球有15球均由美斯射入或助攻。蘇亞雷斯在此仗後備上陣，預計在未來10場可分擔美斯部分攻擊責任。薛迪安亦稱阿蘇狀態理想，即使效力國際米蘭的阿根廷隊新星拿達路馬天尼斯來投，阿蘇仍會是主力：「巴塞永遠會收購最佳球員，我不認為蘇亞雷斯需要被取代。當然他與美斯是入球主力，管理層可能認為要再加一名前鋒，但我覺得基沙文未來會有更多入球。」

狂迷闖閉門球場索合照

美斯的新形象亦是球迷談論的焦點。他因疫情留下長髮、剃去鬍鬚，賽前熱身的照片已被網民討論比較，下半場早段更吸引一名球迷，身穿印有美斯名字的阿根廷隊球衣，闖入球場要求合照。他被保安帶走後，向記者稱：「我爬了兩米高的圍欄進入球場，影了一張相，不過不是太理想，但警衛還是要求刪除，最終我的任務落空了。」有傳美斯與佐迪艾巴接觸過這名狂迷，賽後需重新再做病毒測試。西甲賽會昨晚表示，將會控告這名17歲球迷。

維達爾暗示不獲信任冀出國

另一方面，此仗開紀錄的中場維達爾表示，如再不受重視便會離隊，又認為在國際米蘭會獲得信任，因為與教練干地曾在祖雲達斯共事數季：「我們關係良好，他知道我有爭勝心，亦信任我，這是我在巴塞想得到的。」