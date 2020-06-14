歧視如疫症 港黑人籃將籲互重 信溝通可阻蔓延 讚港華洋共融

黑人男子弗洛伊德上月底在美國，被白人警員跪頸後死亡，全程被途人拍下並在網上瘋傳。Bryant收到美國親友傳來影片時，大感震驚：「2020年了，是舊日電影所指的『未來』，你不預期仍會發生這種事。」但他坦言，震撼感不長久，因為美國時有黑人遭受制度性歧視。

愈來愈多港人計劃移民，籌謀取得「綠卡」（即美國永久居留權），6年前因籃球來港的Bryant卻愛上此地，計劃落地生根：「起碼我未曾被途人無故辱罵，或令街上女性刻意繞到老遠。」他認為港人對不同膚色和文化背景，包容程度勝於美國，亦慶幸經歷的歧視並不嚴重，頂多是坐地鐵時，旁人會悄悄移開，他只一笑置之：「很難說是因為我的膚色，還是近兩米的身高，總之不至於令我動怒。」

在美成長 長輩教懂以愛生愛

生於俄亥俄州首府哥倫布，Bryant自幼隨家人四處移居，曾搬到白人為主的社區。鄰里間因膚色而產生的張力，在他成長過程中從未消失：「當一個地方混雜不同人種，自然有種緊張情緒，可能是出於好奇或恐懼。我就是這樣長大，面對關於種族的辱罵、爭執，甚至大打出手。」家中長輩成為引路明燈，祖父母談及昔日面對更嚴重的歧視時，灌輸他不以怨報怨的訊息，慢性子的父親亦提醒他三思而行：「種族問題很易挑動情緒，爸爸常叫我先了解事情。知識可免除恐懼和迷茫，更易解決糾紛。」

籃球場當然是Bryant的避風港，場上無分膚色種族，只談籃球，即使對手偶然吐出一兩句歧視言論，情緒亦隨哨子聲響起而消除。在美國籃壇打滾逾10年，曾戰至NBA發展聯盟，令他體會歧視並非單向：「與其說針對種族，其實更是偏見。例如在美國，亞裔球員較難落班，因為總被認為能力及不上黑人。」

應對不公 先做好自己

歧視舉世皆見，處世智慧倒也通用。面對不公，Bryant練就一套應對心得，恰如《論語》所言「見不賢而內自省」：「永遠先檢視自己的言行，因為你無法控制別人，自省後可以嘗試溝通和討論。尤其擁有不同膚色或文化時，要愛惜和肯定自己，別人才會尊重你。」

文：黃頴恩

圖：賴俊傑