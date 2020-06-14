夏蘭特絕殺為蜂兵續命 後備入替補時奠勝 阻拜仁今晨封王

多蒙特此仗有後衛比薛斯基第250次為球隊在聯賽上陣，與停賽復出的曉姆斯鎮守後防，但傷癒的夏蘭特先列後備，令「蜜蜂兵」上半場只得一次反擊威脅主隊杜塞爾多夫的大門，阿舒拉夫及拉菲爾古里路均錯失半場領前機會。夏蘭特最終在61分鐘入替韋素，4分鐘後開路予古里路破網，但視像裁判（VAR）稱古里路手球在先，推翻入球。多蒙特最終仍要靠夏蘭特補時4分鐘，接應文路爾艾簡治傳中頭槌奠勝，在拜仁慕尼黑今晨出場前，落後對方4分但多踢一場。

拜仁艾簡達拿大腿傷患收咧

拜仁則公布中場堤亞高艾簡達拿因大腿傷收咧，但教練費歷克指，艾簡達拿與菲臘比古天奴、歷卡斯蘇尼等，均可望在歐聯重開前傷癒。上季尾退役的名宿洛賓則正於一間德甲球會操練體能，揚言復出，但否認會回歸拜仁。

多蒙特另一方面續領先第3的RB萊比錫4分，後者昨晨作客賀芬咸，原本開賽6分鐘輸12碼，但視像裁判（VAR）逾兩分鐘後推翻判決。萊比錫中場丹尼爾奧莫隨即在9及11分鐘連入兩球，助客軍各項賽事13場不敗。爭奪第6名的禾夫斯堡，有前鋒韋格賀斯（圖1）被踢中，血流披臉，但仍主射12碼破網。弗賴堡其後連入兩球，終逼和對手2：2。「地牢大戰」則由雲達不來梅作客大勝柏達邦5：1，追至與杜塞爾多夫同分兼得失球差只少1球。

德賽會放寬防疫 後備球員可不戴罩

另外，德國足總及聯賽賽會宣布放寬防疫措施，後備席職球員及第4球證今輪起不需再在球場內佩戴口罩，入場記者數量亦提升至26人。惟賽會表示由於疫情影響收入，加上復賽的防疫支出，德甲及德乙36隊今季只能瓜分12億歐元（約104億港元）轉播收益，較季初協議少11%。