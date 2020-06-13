變陣網羅客源 球衣舖疫市吸金 轉攻冷門經典款 補歐國盃延期空虛

文：余瑋

圖：朱安妮

旺角有不少樓上球衣舖，開業15年的「No.7 Soccer」負責人林民俊表示，球迷消費欲很講求心情，疫情下難免有影響，其店舖業績，較去年同期跌約三成，惟他樂觀面對：「今時今日的零售業，很多是只剩三成，甚至更多，我們已算是幾好彩的行業。每個行業一定會有順境逆境，不能坐以待斃，只能向前衝，否則生意只會愈差，所以調整心態很重要。」

社交網促銷更快更密

每逢4年一度的世界盃及歐國盃，阿俊形容為球衣舖「出花紅」時間，但今年好景不常。雖然大部分歐國盃球隊新球衣推出前，已因疫情爆發延至年底才發布，但德國、西班牙及比利時等多支國家隊的新主場球衣，去年底已先後推出，有店舖割價促銷，阿俊的貨源雖清得「七七八八」，也稱做生意要想最壞打算：「始終有未知之數，不可能一直保存這批球衣到明年歐國盃才賣。而且這些球衣下年再穿，球迷會否擔心沒了新鮮感？」

人流急跌，各球衣店變陣迎戰，加強網上攻勢，除了網店銷售，在社交網發文更快更密，亦發掘更多舊款經典或新款冷門球衣吸客，成效不錯。阿俊說：「最近有空時，會從網上尋找一些海外的珍貴球衣，有些逾20年歷史，但找到近乎全新的，對不少球迷仍具吸引力。」曼聯1999年三冠王時期、2003年碧咸在紅魔最後一季，以至2000年歐國盃的舊款球衣，市面近乎絕迹，如今球衣舖讓球迷尋找回憶，加上不乏球迷自攜球衣後補印字「加工」，總算助球衣舖「抗疫境」。

另一旺角球衣舖「Ball3shop Sports」負責人周先生表示，沒有歐國盃球衣，疫情期間需尋找冷門球衣或產品，繼續吸引球迷眼球，如碧咸做班主的國際邁阿密等美職聯球衣和cap帽：「當大家都不想出街，留家多了時間用電話看資訊，就要找些較冷門球衣刺激球迷。在網上頻頻出post，除了鬥勤力，也想給球迷知道，店舖還未死。」

球迷餓波 賽事重開刺激消費

隨着德甲及西甲陸續復賽，香港球迷最關心的英超也將於下周三重開，加上本地疫情緩和，球衣舖生意似迎來轉機。球衣舖「NTS Sports」負責人簡先生稱，3、4月時確感吃力，店舖唯有「開遲收早」，但上月起已覺人流漸多，認為只要賽事重開有話題，球迷自然會再消費：「德甲重開時，真的有人特意來買拜仁慕尼黑或多蒙特的球衣。香港人喜歡使錢，無嘢買就唔自在，加上之前多留家，餓波很久了。」

（疫境體壇）