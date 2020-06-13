日本美斯挑戰真‧美斯 久保領馬略卡迎巴塞 認不擅踢翼冀當10號仔

馬略卡VS.巴塞隆拿 now611/632台 明晨04：00直播

巴塞去年12月首循環大勝馬略卡5：2，其中美斯大演帽子戲法，相反久保建英沒有直接參與球隊的兩個入球。儘管皇馬派系的《阿斯報》等曾吹噓久保盤扭數字與美斯一樣，其國家隊隊友後衛吉田麻也亦盛讚他是日本隊的未來，實情是其西甲處子賽季表現僅屬一般，與美斯成天淵之別（見表），更曾在1月中起，連續5場後備上陣，但在作客貝迪斯時入球兼助攻，重拾正選。

吉田麻也讚是日本隊的未來

上周滿19歲的久保建英，在隔離期間接受訪問時稱，自己在去年由FC東京加盟皇馬，再外借馬略卡，在聯賽與強手交鋒下進步明顯，但承認翼鋒始終不是自己最佳位置：「在馬略卡，我通常被安排在進攻右路，適應的，但最好還是10號位。我可以在防線間控球，突破後可傳可射，這是我的殺着。」西班牙傳媒預計，久保下季再被外借的機會甚大，但如果皇馬回收馬田奧迪加特的話，久保或可在實力較高的皇家蘇斯達繼續磨練。

巴塞防線兵荒 施迪安暗示帥位不穩

久保建英是役或被放置左路，意味可與美斯正面交手。作客的巴塞則後防兵源不足。基文迪朗格勒停賽，烏姆迪迪傷勢成謎，碧基可能要伙拍布斯基斯或B隊球員扼守中路。教練施迪安在談及球隊備戰時疑漏口風，暗示自己帥位不穩：「超過兩個月沒比賽，我們對球季重開充滿動力，但在閉門情况下要保持對球賽的控制。我不想去做更多期望，我們已經有。我不會有太多機會贏得西甲或歐聯。」名宿伊度奧則直言沙維應回巢接手球隊。

另一方面，巴塞與皇馬的債務續惡化。西班牙《機密報》指兩軍為支付足球、籃球、排球等隊伍的職球員薪金，各向銀行再借逾1億歐元（8.7億港元）。巴塞球員早前被指反對疫情減薪措施延續至下季。