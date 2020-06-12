祖雲復賽迎米蘭 邊緣人誓翻身 意盃4強作試金石 沙利尋聯賽爭標陣容

祖雲達斯vs.AC米蘭 明晨03：00開賽

沙利季前接掌祖雲達斯，獲看好可繼承前帥艾歷尼的豐功偉績，連續9季稱霸亞平寧半島。但面對拉素及國際米蘭的競爭，老婦人的收購未達預期，令沙利多次被迫棄用熟悉的4-3-3陣式，聯賽更先後不敵拉素、拿玻里及維羅納。4強首回合逼和米蘭，祖雲達斯靠基斯坦奴朗拿度（C朗）破網力保不敗，卻突顯球隊需依賴這名35歲射手，陣容存在缺陷。

天價收購不再 艾朗藍斯或成核心

復賽前夕，祖雲達斯屢傳下季招兵買馬，包括曼聯中場保羅普巴，顯示沙利對現有陣容不滿。惟受疫情拖累，祖雲難再以天價爭奪心頭好，加上魯加尼、保羅戴巴拿等曾染疫的球員恐難應付密集賽程，沙利只能寄望副選挺身而出，包括威爾斯隊中場艾朗藍斯。名宿泰基拿迪指：「沙利要為陣容尋找核心，例如艾朗藍斯。但若普巴加盟，你就要作出選擇，他們不能共存。」《都靈體育報》預測，沙利是役或起用賓坦古亞等邊緣人，冀盡快找出最佳陣容，為意甲爭冠打好基礎。

連番內訌挫士氣 皮奧利爭勝保仕途

近年頻頻換帥的AC米蘭，自首席執行官波班離隊後，內訌傳聞不絕於耳，名宿兼發展總監馬甸尼更被指與總經理葛愛民不和，後者甚至屬意由RB萊比錫前帥蘭歷克，接替今季走馬上任的皮奧利。然而西班牙籍翼鋒森姆卡斯迪利祖稱：「我明白球隊正處於困難時期，但所有人都希望皮奧利留隊，他是個好教練。」在意甲征戰多年的皮帥據報知悉球隊正與蘭歷克接洽，但仍期望可藉晉級決賽鞏固仕途。然而老將伊巴謙莫域因傷無緣掛帥，拉菲爾利亞奧等亦難負重任，只能續靠法蘭克福借將列比錫，要取得近八季內的第二冠，存在隱憂。

另外，意大利足總證實，今仗與後日國際米蘭作客拿玻里的4強戰，將同樣於當地晚上9時上演，並一如既往在社交網站免費直播。足總同時落實不設加時，若兩回計未分勝負將互射十二碼。