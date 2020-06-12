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2020年6月12日星期五
拜仁德盃破法闖決賽 羅拔仔奠勝平47年紀錄 劍指本土雙冠王
萊比錫倘聯賽失冠 華拿身價勢縮水
美職7‧8閉門重啟 仿效NBA移師迪士尼 踢盃賽爭冠
德勤：英超隊因疫情失98億
迪利阿里嘲華人播毒停賽1場
愛斯賓奴恐降班 傳狼隊欲購武磊
球員憂染疫不欲上陣 NBA允避戰
東奧足球曝光 注《足球小將》概念
電視精選
祖雲復賽迎米蘭 邊緣人誓翻身 意盃4強作試金石 沙利尋聯賽爭標陣容
伊巴謙與管理層鬧不和 離隊恐成定局
體壇快訊：MotoGP料7‧19開鑼
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【明報專訊】（請看附圖）
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