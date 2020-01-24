美職7‧8閉門重啟 仿效NBA移師迪士尼 踢盃賽爭冠

美職在3月開季僅兩輪，便因新冠病毒肺炎疫情停擺，聯盟昨宣布復賽計劃，與NBA一樣，賽事移師奧蘭多迪士尼的體育大世界園區進行，並臨時改名為「美職回歸盃」，26隊齊集當地閉門交戰之餘，賽制亦改成盃賽模式，東、西岸各分成3組，每隊踢3場小組賽，每組首、次名，加上4支成績最佳第3名出線16強。西岸的拿舒維爾被調到東岸，令東岸湊夠14隊，西岸則變成12隊，至於原本完成的常規賽前兩輪將作廢。

由於奧蘭多城有「半個主場」優勢，賽會將該會定為種子隊並列入A組，該組將有6隊，其餘5組則各有4隊。各隊可於美國時間本月26日起抵達當地集訓，決賽日定於8月11日。

允職球員聲援黑人平權

美職總裁加柏在聲明表示：「我亦希望藉此為弗洛伊德的死亡深表哀悼，這次事件令我們的國家再次關注種族主義的問題。我希望未來聯盟可推行一些具意義及影響力的計劃，為平權出一分力。」他又表明將容許職球員以和平方式抗議，聲援遭跪頸後死亡的黑人弗洛伊德。