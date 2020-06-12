拜仁德盃破法闖決賽 羅拔仔奠勝平47年紀錄 劍指本土雙冠王

19屆德國盃盟主拜仁於14分鐘，憑翼鋒比列錫接應湯馬士梅拿傳中球頂入打開紀錄。69分鐘，法蘭克福有後備上陣才3分鐘的後衛丹尼達哥斯達扳平。惟5分鐘後，拜仁新星後衛艾方素戴維斯殺入禁區，橫傳中場甘美治，後者再撥交羅拔仔射入，旁證示意戴維斯接應傳球時越位，但經視像裁判（VAR）後，球證判入球有效，拜仁終以2：1勝出，近5季四度坐亞望冠，為兩年前決賽負法蘭克福復仇。值得一提的是，今季上陣39次的羅拔仔，暫以4球並列德國盃射手榜榜首外，亦以30球領前德甲射手榜。

拜仁最快下輪締德甲八連霸

梅拿說：「我們在禁區時有錯誤決定，上半場本可入4或5球，若是這樣，下半場便可輕鬆點。你會感到兩支球隊下半場末段都出現疲態，但我們做好防守，尤其是對抗敵軍的遠程球。我們之後需好好休息，為周六的德甲做好準備。賽程頻密正考驗所有球隊，所以不能抱怨。」

拜仁下場聯賽迎戰慕遜加柏，將有梅拿和羅拔仔停賽，惟若能勝出，同日多蒙特又作客敗走杜塞爾多夫，拜仁便可提早3輪連續八季稱霸。拜仁上月中復賽後，連同德甲主場以5：2大破法蘭克福等5仗，已錄得六連捷佳績。

禾拉倡決賽允小量球迷入場

拜仁將在7月4日決戰上場德甲的手下敗將利華古遜，後者的體育總監兼德國隊名宿禾拉認為，隨着德國多區逐步放寬社交管制措施，建議最早在德國盃決賽，在保持安全社交距離下，允許小量觀眾入場。

（德國盃消息）