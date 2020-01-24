疫後東奧削開支 或減觀眾 開會研200方案 續禁選手場上示威

東奧組委會昨晚與IOC進行視像會議，武藤敏郎其後在記者會形容東奧「絕不會豪華」，計劃簡化以節省成本，並正研究逾200個方案，包括減少觀眾人數等。東奧官網亦公布初步日程，暫定明年3至7月傳聖火，直至7月23日揭幕；今屆奧運亦因新冠病毒肺炎疫情重新定位，冀成為全球共同邁向復蘇的里程碑。

組委：冀成全球復蘇里程碑

此外，IOC今年1月就《奧林匹克憲章》第50條頒布詳細指引，禁止運動員在奧運會場示威，展示標語、手勢、下跪均屬違規。英國《電訊報》昨報道，IOC回覆指引在明年東奧仍然有效，意味近日在賽場的抗議行為，或導致處分。

自黑人弗洛伊德被警員跪頸後死亡，近日不少體育組織對賽場示威的態度有變。國際足協最先呼籲不要懲處球員，而美式足球聯盟（NFL）於4年前，因球星卡佩尼克播國歌時下跪掀風波，但上周鼓勵球員發聲及和平抗爭。美國奧委會周一亦發聲明支持平權，成立特別小組助黑人運動員發聲；去年8月，劍擊男將英博登及鏈球女將貝里因在泛美運動會抗議，被美國奧委會訓斥，險禁賽12個月兼緣盡東奧。

大坂直美：體壇明星影響力勝政客

至於高調支持平權的網球女將大坂直美，昨日回覆《路透社》時，形容體育明星比政客更具影響力，會繼續用自己的平台推動改革：「說運動員應專注運動是侮辱，沉默無助解決問題，每人都有權表達意見。」而國際網球聯會昨宣布東奧入圍方法不變，按明年6月7日（即法國公開賽結束翌日）的世界排名為出線基礎。