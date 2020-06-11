西甲重啟 巴塞抗艦隊狙擊 阿蘇夏神傷兵歸位 二龍爭珠成復賽焦點

皇、巴兩隊上半季表現飄忽，令馬德里體育會、西維爾，甚至CF格蘭納達及畢爾包，亦曾坐過榜首；巴塞在西超盃落敗，更令華維迪帥位不保。當地傳媒對接手的薛迪安評價不一，事關巴塞的控球率重返七成，12仗場均只失0.75球的防守進步明顯，但亦只有13次射門及入兩球，較華維迪時代遜色，進攻更迂迴。

減薪掀內訌 巴塞三連霸存隱憂

巴塞火力下降的原因，自然要提到西超盃受膝傷長唞，原本會收咧直接踢美洲盃的蘇亞雷斯。阿蘇藉疫情養傷，得以傷癒參與球季重開前的集訓，談及復賽時說：「我們的訓練要特別針對炎夏作賽，而沒有球迷亦會相當奇怪。」另一方面，美斯的內收肌傷勢無大礙，據報巴塞本周將與他商談續約。然而，艾法美路等人的轉會傳聞，甚至球員有傳反對再減薪至下季，再引起與管理層不和的揣測，加上之前作客腳軟病，巴塞爭西甲三連霸難度大。

皇馬主場名存實亡

皇馬則有班拿貝球場翻新動工，要用上B隊的迪史堤芬奴球場出戰，失去主場之利，當然閉門作賽下，從其他聯賽所見，問題未必如想像般大。艦隊同樣有翼鋒夏薩特及馬高阿辛斯奧傷癒，近日更在分組對賽與賓施馬分處一隊，顯示兩人是教練施丹的進攻首選。有球員向《馬卡報》稱，夏神「就像全新的電單車，會在爭奪西甲，以及對曼城的歐聯幫很大忙」。

9隊休息時間未達復賽指引

儘管西甲主席與足總主席處理復賽時破冰，令比賽破例在當地周一及周五上演，但首4周賽程出爐後，有9隊無法得到復賽指引要求的72小時休息，當中包括爭逐歐聯席位的馬德里體育會及華倫西亞。不過撇除疫情影響，這仍是近屆競爭最激烈的西甲，美媒《The Athletic》便推算未來10周賽果，認定皇、巴要鬥到煞科戰，下游9隊要用上最後90分鐘方能上岸。