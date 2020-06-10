繼承祖母 嘉奧芙奉獻膚色鬥爭 16歲場內屢創歷史 場外發言平權震懾舒娃

「Trayvon Martin被殺時，我只得8歲，為何到我到16歲，仍在要求社會改變？」2012年，黑人青年馬丁被槍殺，掀起美國「Black Lives Matter」運動。歷史不斷重演，上月再有黑人男子弗洛伊德，遭白人警員跪頸後死亡，抗爭席捲全球，體壇中人亦陸續走上街頭。

示威台上引馬丁路德金名句

嘉奧芙上周偕祖母在家鄉德拉海灘參與示威，毋懼當出頭鳥上台發言，既有來自祖母的反抗意志，亦借黑人民權領袖馬丁路德金名言，批評好人的沉默，較壞人的囂張氣焰更可惡。情理兼備的發言在網上瘋傳，前輩舒拉寶娃形容是「最好的兩分鐘講話」，多年來致力推動性別平權的名宿金夫人亦聲援：「我們支持你和整個黑人社區。」

世青前一姐 15歲職業賽封后

出身運動世家的嘉奧芙，12歲已立志成為史上最偉大球手，曾膺世青一姐兼稱霸法國公開賽青年組。去年10月，她以15歲之齡首奪WTA巡迴賽冠軍，成14年來進軍世界排名前100的最年輕球手，更兩闖大滿貫女單16強。平權路上，她比網壇前輩走得更前，費達拿日前在社交平台上載黑色相片，嘉奧芙竟大膽「指點」對方，參與聯署及捐款等能更實際地支持平權。

金夫人細威教練讚敢言

鏗鏘說辭背後，小妮子的祖母透露，弗洛伊德事件發生後，孫女大受打擊，罕有地取消訓練。但如教練莫拉托奴形容，意志是嘉奧芙與眾不同之處：「她內在力量絕不尋常，比賽時見識過，16歲能作此演講，再次令我吃驚。」指導「細威」莎蓮娜威廉絲多年的教練莫拉托奴，亦震懾於小師妹的氣勢；自幼視細威為偶像的嘉奧芙，除了球場上，在敢言一途或將青出於藍。

（體壇Heat Map）