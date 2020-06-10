麥巴比身價冠絕群星 估值疫市微跌 美斯20大不入

CIES公布新一期歐洲五大聯賽球員身價榜，效力巴黎聖日耳門（PSG）的基利安麥巴比，以2.59億歐元續列榜首，在疫情之下跌幅已算輕微。事實是他與PSG只餘兩年合約，而且時與皇家馬德里扯上關係，故這支法甲班霸為挽留對方，據報已準備開出一份待遇媲美隊友尼馬的新合約，年薪達3700萬歐元（約3.23億港元）。

PSG歐聯陷劣勢難留麥巴比

可是，來自《法國足球》雜誌的報道指出，麥巴比的去留關鍵，在於球隊今季的歐聯表現。PSG雖已打入8強，但法甲在4月尾因疫情腰斬，不會像德甲、西甲、意甲及英超般復賽，球員狀態勢不及對手，不利爭取首次在歐聯封王。此外，麥巴比的隊友守將堤亞高施華因拒絕減薪，料本月底約滿後離隊，據報這名35歲巴西國腳已獲愛華頓領隊安察洛堤垂青，但需與渴望施華回巢的AC米蘭「拗手瓜」。

C朗排70 身價榜最老

回說CIES身價榜，今年1月仍在前十的32歲巴塞隆拿球星美斯，一下子以1億歐元跌至22位。祖雲達斯攻擊手C朗更跌幅驚人，只能以6280萬歐元排第70，唯一安慰的是，35歲的他仍以最高齡身分，留在身價榜。

此外，英格蘭隊4名球星曼城翼鋒史達寧、多蒙特翼鋒查頓辛祖、利物浦守衛阿歷山大阿諾特及曼聯鋒將拉舒福特，分別佔據第2至5位，而「三獅兵團」隊長熱刺箭頭哈利卡尼則躋身10大之末。

中場方面，年初以5500萬歐元（未計附加條款費用）加盟曼聯的波基斯費南迪斯，身價已暴升近1倍至1.05億歐元，排在17位，成為當今最高身價中場，相反其隊友保羅普巴降至5060萬歐元，驟跌至第89位。