英球壇曾設最高工資 大罷工後廢除

周薪僅4380元與藍領相若

英格蘭聯賽會文獻指，1900/01球季甲組冠軍利物浦的球員人工平均是7英鎊，但賽會翌季推行最高工資政策，將球員頂薪限制在每周4鎊（計算通脹約現值437鎊，4260港元）。上限修改過數次，但直到1961年亦只得20鎊（現450鎊，4380港元），與當年藍領工人無異，最終觸發球員大罷工，多隊班主同意廢除制度，才得以令曼聯名宿佐治貝斯，在10年後取得升價50倍，達1000鎊周薪（現1.4萬鎊，13萬港元）的合約。

NBA創先河 F1設預算限制

另一方面，NBA在1984/85球季，成為首個落實現代工資帽方案的職業聯賽，但同時為防中飽私囊，每年由賽會根據收入、球員年資等，調整每隊及每位球員的薪酬上、下限。NFL、NHL、MLB等亦在90年代落實類似措施。時至今日，多個團體運動如欖球、板球，主流職業聯賽亦設工資帽規例。

賽車界亦參考工資帽方案，並因應行業涉及更多研發及工程物流開支，提出預算上限（Budget Cap）的建議。世界一級方程式賽車（F1）明年便會引入全年使費不超過1.45億美元（11.2億港元）的財政規例。

（疫境體壇）