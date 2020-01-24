球員薪金離地 足壇戴帽降溫 FFP失效難阻泡沫爆破 低組別球會憂礙升班

拜仁慕尼黑會長路明尼加與德國足總會長費斯基拿等人，近期炮轟頂級球員工資離地，聯署歐洲足協（UEFA），要求訂立獨立於FFP，但全部成員國均適用的工資帽，亦意味要再接觸當年的問題：「柏天尼（UEFA前會長）多年前已有這想法，亦獲球會支持，但當時我們被告知與歐盟競爭法有牴觸。」基拿補充今次訂立工資帽的難度，甚至有過之而無不及，暗斥薪酬水平最高的英超：「最終的條例，一定要符合歐盟法規，但亦要在英國通用。」

澳職擬降上限 球員憂削吸引力

倘UEFA要為工資帽立法，現有可供參考的足壇例子，主要僅得美職及澳職（見圖）。兩個聯賽都明碼實價，列出參賽球隊該季薪酬上限。其中最為人熟知的，是美職曾在2007年為洛杉磯銀河引入球星碧咸，而制定俗稱「碧咸條例」的非受限球員條例，容許每隊指定最多3名球員，薪酬可超出限額（工資帽內作頂薪球員計算），但需付奢侈稅。至於澳職近期開始討論削減下季工資帽水平一半，令球隊不至倒閉，但布里斯班獅吼前鋒史葛麥當勞認為此舉是惡性循環，因高質素球員會因減薪外流，令澳職吸引力不斷降低。或多或少反映相關工資帽政策未足以解救嚴重危機。

雲格倡按球會收入限制薪金

另一方面，歐洲有上百個地區職業聯賽，不同聯賽收入差異、升降班過渡、聯賽隸屬地區足總而非UEFA等，都令劃線問題相當複雜。然而，英格蘭聯賽會有傳已向英甲及英乙球會拋出方案，雙方正就金額拉鋸。曼聯名宿兼英乙沙福特城班主之一的加利尼維利就指出，過緊的工資帽，會窒礙低組別球會爭升班的策略投資。

與其定出硬水平，擁經濟碩士學位、阿仙奴前帥的國際足協（FIFA）全球發展總監雲格，提出另一種約束球會開支方法：「我傾向限制球員的薪金，不多於球會之前一季收入某個比例，舉例說50%，其他則用作營運開支及備用。這是在阿仙奴要興建球場時，銀行提出的貸款條件，但不代表我們近年不能向部分球員提出巨額合約。」

雲格的建議其實對球壇來說並不新奇。早在2002年，代表歐洲多間大球會的組織G-14（現歐洲球會協會）便希望各隊用於球員的支出，不多於預算的70%，但當年誘因是減少球會之間軍備競賽，惟被歐盟以違反自由市場原則推翻，演變為現今的FFP。今次工資帽的建議，有減低體壇商業泡沫再形成的迫切性，加上20年商業環境變遷，是否足夠排除萬難，只能拭目以待。

（疫境體壇）