紅軍奪英超難辦勝利巡遊 高普：可在下季中補辦

「不想獨自在球場慶祝後回家」

英超一哥利物浦暫拋離次席曼城25分，若後者在6月17日復賽當日主場負阿仙奴，而紅軍又能在6月21日作客挫鄰會愛華頓，便可提早封王，但市內勝利巡遊料因疫情無法舉行。主帥高普說：「無法實現夢想中的慶祝活動，實在不太好，我完全明白。我不想獨自在球場慶祝，然後驅車回家。當有人找到疫苗，當有人找到解決辦法，當出現零感染，那一天終會到來。」

他續說：「若這是下季的第12或13輪比賽日，我們想慶祝它，誰會阻止？然後我們可以拿着獎盃在市內轉，站在開篷巴士上。如果其他人認為我們完全瘋狂，我真的不在乎。那它還能成為一個特別的慶祝活動嗎？沒問題。這是不一樣的，但有時候，不一樣是完全可以的。」

周五決定默西賽德打吡場地

利物浦作客愛華頓的打吡戰，將在周五決定在中立場，抑或葛迪遜公園球場上演。利物浦市長祖安達臣屬意在「拖肥」的主場舉行，理由是默西賽德郡警方也沒反對，而且支持這場比賽。此外，英超球證本周開始，會在住所做新冠病毒測試，若呈陽性便不能執法。英冠方面，上周三至周六做過1179個樣本測試，結果班士利及另一球隊證實各有一人中招。