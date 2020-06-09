足總管治總監認審核疏忽 被批無規矩 胡子慶首現身應訊 避答失職否

審計報告揭露足總的管治問題，包括轄下審計委員會多年未有開會及只有一名委員，負責加強足總管治水平的機構管治總監胡子慶被指失職。足總上周確認，胡子慶已請辭及離職前休假。經帳委會邀請，胡子慶昨出席聆訊，交代上月中提出請辭不續約，今日正式離任。他於2015年7月任此職，屬民政局撥款《五年策略計劃》增設職位。

年薪逾百萬 陳淑莊斥把關不力

帳委會委員陳淑莊指出，有數年足總年報指，足總經審計委員會確認財政帳目，但事實上，該數年委員會從未開會，質疑年薪逾百萬元的胡子慶無做好把關。胡承認，當年審核年報工作「不夠仔細」、「寫法不準確」。陳淑莊再批評，足總的財務及策略委員會於2015至19年未有開會，足總總幹事袁文川解釋，是該委員會分拆了兩個小組所致，但陳質疑做法是否違憲，又指前任主席梁孔德及行政總裁薛基輔，需負很大責任。

足總料月中完成新五年計劃修訂

帳委會主席石禮謙稱，經過多次聆訊，足總很多事情仍未能解釋清楚，「足總管治上很多事是無規無矩，鍾意如何做就如何做。」會後胡子慶被傳媒追問是否失職及請辭理由時，他僅稱「我無comment」，未再回應。

除了胡子慶，足總主席貝鈞奇確認，行政總裁溫達倫亦已休假，本月30日約滿離職。足總秘書處人力資源經理張嘉雯補充，溫達倫於去年12月10日請辭，原定今年3月31日五年計劃完結後離任。足總在3月中因疫情向民政局延遲申請新五年計劃，為行政總裁在內的受資助職位，延長合約至本月底。

就足總兩個高層職位將空缺，貝鈞奇會後稱需待新撥款通過，才能開始招聘。足總預計本月中，完成新五年計劃修訂，並交予民政局審議。

體育專員楊德強表示，足總經過《鳳凰計劃》及《五年計劃》後，部分雖仍未盡如人意，但計劃逾半項目達標，不希望抹殺足總職員的努力，民政局亦已多番督促足總管治。他補充，國際奧委會章程強調，足球總會不能受政治干預，政府不能委任成員到足總董事局監察。

帳委會完訊後，有需要將再向足總書面查詢，連同港協暨奧委會部分，預計趕在今屆立法會會期完結前，在下月中提交聆訊報告。