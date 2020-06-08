天價轉會不再 交換球員新常態 疫情打擊勒緊褲頭 巴塞7將勢淪籌碼

疫症蹂躪下，歐洲豪門需勒緊褲頭。巴塞隆拿早在3月向球員開刀減薪七成，其後又成為首個就互換球員策略高談闊論的球會。巴塞副會長卡當拿說：「它將會是足球比賽的一部分，這是歐洲球會下季的新趨勢。為何不可？現在正是創新的時刻。」會長巴杜姆亦助拳：「我們將會看到更多的球員互換交易，這全因疫情令轉會市場缺乏資金。」

巴塞或貼錢換尼馬

二人言論疑為換走球員搭路，事關巴塞正為後美斯時代鋪路，冀巴黎聖日耳門（PSG）前鋒尼馬回歸，其身價雖由2.22億歐元（約18.8億港元）降至1.28億歐元（約10.8億港元），但巴塞料也難承受，故價錢急降至5600萬歐元、年薪為1200萬歐元的奧士文尼迪比利，會是交換的好籌碼，但料需另加球員或轉會費。前鋒基沙文亦未能融入巴塞，33歲的蘇亞雷斯更年事漸高，二人分別傳言與拿達路馬天尼斯和奧巴美揚對調；外借至拜仁慕尼黑的菲臘比古天奴年薪與迪比利相若，若能與車路士的尼高路簡迪交換，有助增強中場實力。

曼聯方面，波基斯費南迪斯年初來投，功效立竿見影，同時間保羅普巴與皇家馬德里漸行漸遠，將普巴換來比真歷或其隊友艾朗藍斯，以及多獲一個翼鋒杜格拉斯哥斯達，或是「紅魔」的如意算盤。皇馬及利物浦若想羅致身價各是1.2億歐元和1億歐元的沙迪奧文尼及夏維斯，相信守將華拉尼及中場拿比基達只會是條件之一，還需送上球員或金錢，方能成事。

曼聯擬普巴換祖雲兩將

至於被發現吸笑氣的鋒將拿卡錫迪已惹怒阿仙奴，取代他的或是馬德里體育會中場湯馬士林馬或湯馬士柏迪。

（疫境體壇）