蜂兵哈化賽前單膝跪 齊聲援平權 多蒙特奏捷續追拜仁

安利簡恩奠勝 促辛祖成長

美國黑人男子弗洛伊德上月遭白人警員壓頸，送院後不治，多蒙特翼鋒查頓辛祖（圖b右）在上輪比賽，因除去球衣展示「為弗洛伊德爭取公義」字句，被罰黃牌，但國際足協、德國足總其後表明，不會再懲罰為此表態的球員。多蒙特昨晨與對手哈化柏林在賽前單膝下跪，聲援種族平權；緬恩斯前鋒皮爾昆迪亦在前晚入球後單膝下跪。

回說此仗，由於射手艾寧夏蘭特受傷，季尾離隊的馬里奧葛斯亦陪伴女友分娩，多蒙特半場5射0中下，要到58分鐘才由復任正選的中場安利簡恩奠勝，以1：0擊退哈化柏林。安利簡恩賽後批評，20歲的隊友辛祖違反指引，無佩戴口罩下剪頭髮：「辛祖應該更有紀律，長大吧，總不能再犯這樣的錯。我相信他不是故意的，可能他太信任某些人。」

拜仁凱旋 羅拔仔梅拿破紀錄

多蒙特獲勝後，仍落後榜首拜仁7分，下輪要阻止拜仁提早封王，沒有失分空間。八連霸在望的拜仁，前晚則有羅拔利雲度夫斯基累積44球，打破個人單季最佳，並助球隊今季累積90球，破德甲紀錄，而湯馬士梅拿亦累積20次助攻，打破奇雲迪比尼的紀錄。不過，二人亦累積5面黃牌，周末迎戰慕遜加柏要停賽。教練費歷克表示未有擔心，認為大勇的哥列斯卡值得倚重。