不滿拒聯署斥港區國安法 本田圭佑轟日噤聲

本田圭佑在Twitter分享日本共同社一則新聞，指日本為修補中日關係，不會參與英美等國提出，譴責中國實行港區國安法的聯署。這名前日本國腳稱：「為何拒絕參與？我要知道可以犧牲香港民主化的理由，才會接受。」然而，他再連環發帖，當中亦懷疑消息真偽：「如果這屬實，日本便很不濟。如果報道不實，則是共同社不濟了。」一系列的帖文在10小時內，共獲得逾4萬次讚好及1.5萬次轉發，多間日本傳媒亦有報道。

質疑犧牲香港民主

下周滿34歲的本田圭佑，在2018年世界盃後退出國家隊，繼續職業生涯之餘，亦兼任柬埔寨國家隊經理一職，但他亦曾表示想入選奧運隊，出戰延期至明年的東京奧運。去年香港正值反修例運動，他曾帶柬埔寨隊作客香港，出戰世界盃亞洲區外圍賽C組賽事。他當時表示，不覺得香港因示威而治安惡劣。曾效莫斯科中央陸軍、AC米蘭的他，近年亦繼續在不同聯賽征戰，今年初離開荷甲，加盟巴甲球隊保地花高，在巴西球季暫停前射入個人職業生涯第100球。而女子摔角手木村花上月自殺時，本田亦有發文，批評網絡欺凌者只針對弱者。

香港過去一年示威持續，亦曾捲入體壇風波。NBA球隊侯斯頓火箭的總經理莫利在去年10月，網上轉貼支持本港反修例運動的圖片，NBA總經理阿當施華亦指會捍衛言論自由，觸發中國內地禁播NBA季前賽等抵制行為，據報火箭因事件損失2500萬美元（約1.93億港元）。

特薛斯柏斯讚港示威後刪文

而男子網球世界排名第6的希臘籍新星特薛斯柏斯，近日亦分享並讚揚一段香港示威影片。即使他其後刪除帖文，但部分內地網民指他支持港獨，聲言若他到中國參賽會有杯葛行動。